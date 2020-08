Todavía restan algunos meses para que salga al mercado la nueva consola PlayStation 5, la cual se espera sea lanzada a fines de este año.

Por mientras, en PlayStation Store es posible encontrar varios y diferentes videojuegos que permiten hacer más amena la espera para quienes aguardan la aparición de la nueva consola de Sony.

En esta plataforma en línea hay novedades y también ofertas, entre las que se cuentan muchos títulos que se pueden comprar por menos de 15 dólares, es decir, por alrededor de 11 mil pesos chilenos.

Estos son algunos de los videojuegos más reconocidos que pueden encontrar por menos de 15 dólares:

FIFA 20

La más reciente entrega del título de fútbol de EA Sports (a la espera de que sea publicado FIFA 21) está con un 80% de descuento, quedando a un precio US$11.99 (aproximadamente $9.000).

PES 2020

eFootball PES 2020 Standard Edition de Konami, la principal competencia de los videojuegos FIFA, también está en oferta con un 75% de descuento, a un precio de US$7.49 (aproximadamente $5.600).

GTA V

Grand Theft Auto V: Edición Online Premium, uno de los juegos de acción y aventuras más populares, está con un descuento de 50%, quedando a un valor de US$14.99 (aproximadamente $11.300).

The Last Of Us

The Last Of Us Remastered, la primera parte del reconocido título de supervivencia, está con un descuento de 25%, a un precio de US$14.99 (aproximadamente $11.300).

Dragon Ball Xenoverse 2

Este videojuego de combate, secuela de Dragon Ball Xenoverse, está con un 84% de descuento, quedando a un valor de US$9.59 (aproximadamente $7.200).

Estos son otros reconocidos videojuegos en oferta en PlayStation Store:

Horizon Zero Dawn: Complete Edition (US$14.99, aprox. $11.300)

Sims 4 (US$14.79, aprox. $11.100)

Uncharted 4: A Thief’s End (US$14.99, aprox. $11.300)

Mortal Kombat 11 (US$9.99, aprox. $7.500)

Tekken 7 (US$9.99, aprox. $7.500)

Batman: Return to Arkham (US$9.99, aprox. $7.500)

Dark Souls II: Scholar of the First Sin (US$9.99, aprox. $7.500)

Final Fantasy VIII Remastered (US$9.99, aprox. $7.500)

Metal Gear Solid V: The definitive experience (US$4.99, aprox. $3.700)

Battlefield 4 Premium Edition (US$5.99, aprox. $4.500)

Revisa aquí las ofertas por menos de 15 dólares en PlayStation Store.

