Este jueves 30 de julio inició su camino hacia Marte el robot rover Perseverance, perteneciente a la misión Mars 2020 de exploración espacial del ‘planeta rojo’ de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) de Estados Unidos.

Este vehículo, lanzado desde el centro de Cabo Cañaveral en el estado de Florida, tiene como objetivo encontrar indicios que permitan corroborar que alguna vez hubo vida en la superficie marciana.

Next stop: Mars. Our @NASAPersevere rover and Ingenuity Mars helicopter are on the way after a successful launch today. Landing is slated for Feb. 18, 2021. https://t.co/Dh09kJXAb6 #CountdownToMars pic.twitter.com/tGTc3M4TQl — NASA JPL (@NASAJPL) July 30, 2020

La misión, además, tiene la particularidad de llevar de vuelta a Marte un meteorito originado en dicho planeta y que hace unos 1.000 años cayó en la Tierra.

Esta roca espacial tiene por nombre Sayh al Uhaymir 008 (SaU 008) y fue descubierta en 1999 en el país de Omán, en la península arábiga. Hasta ahora permanecía en el Museo de Historia Natural de Londres.

#SciNews: This meteorite travelled for billions of years to get to Earth - and now it's being sent home. It has been in the Museum since 2001, but it's going to Mars to help scientists search for signs of life on the red planet @NASASolarSystem 🚀 https://t.co/Nhw4iMtKWj pic.twitter.com/X6ZbgVF4G8