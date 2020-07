View this post on Instagram

No se compara con lo que vivió Antonia , pero también tuve que aguantar y soportar relaciones abusivas de pololeo cuando era adolescente, pensaba que las cosas eran así, y que no había posibilidad de cambiar el mundo porque a las mujeres nos “correspondía aguantar”. Me cuesta mucho hablar de esto , porque realmente me asombra la cantidad de situaciones y recuerdos en los que la violencia y el abuso estaban normalizados y simplemente no me daba cuenta del daño que estos podían dejar en mi. No quiero que mis miedos sean negligentes con las adolescentes de hoy. Antonia merece justicia ¡Urgente! Esto es por Antonia y por todas!! Basta!! En serio Basta!! #justiciaparaantonia