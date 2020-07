View this post on Instagram

¡Ay Dio miooo! 🙌🏼 Dile Romeo 🎸 #Repost @romeosantos ・・・ Para mi es un honor haber colaborado con uno de los cantantes mas completos de la Republica Dominicana. El cumpleaños será mío, pero yo les brindaré a ustedes este regalo. Coming soon! “Nuestro Amor” @alexbueno_rd featuring este servidor. 🥃