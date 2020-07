El misterio sobre el paradero de la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, quien está desaparecida desde 1986 tiene una nueva arista y apunta a una historia inédita, que revela cómo fue el último y desconocido encuentro del artista con su mamá.

La versión oficial que se maneja es que última aparición pública de la mujer con el intérprete fue el 16 de marzo de 1985, cuando estuvo presente en un recital que dio, por esos días, el joven artista en el Luna Park de Argentina.

Sin embargo, Jaime Vas, productor chileno que llegó a ser el tour manager del cantante mexicano durante cinco meses, entregó al diario La Tercera una historia que indica que el "Sol de México" vio por última vez a Marcela Basteri en 1986, y muy cerca de la fecha de su desaparición, que se registra en agosto de ese mismo año.

¿Cómo fue ese encuentro de Luis Miguel con su madre?

El registro fue desclasificado por Jaime Vas Carrasco, de 60 años, quien estaba radicado en tierras hispanas al momento que tuvo la chance de conocer al cantante azteca, cuando se le solicitó lograr su salida de España rumbo a Chile.

Eso sí, se le advirtió que tuviera cuidado con su padre, Luisito Rey.

Tras un primer encuentro en la mansión ubicada en Las Matas, Madrid, el otrora compositor andaluz le explicó al productor que la embajada mexicana le había quitado el pasaporte a su hijo.

Ante la situación, Vas indicó que “fui directo a la residencia del embajador mexicano en España, Rodolfo González. Tuve suerte: un señor que estaba caminando por ahí se acercó y resultó ser él. Le expliqué el problema, que era de la televisión de Chile. Que si Luis Miguel no llegaba, sus fans destruirían el aeropuerto. Muy amable, contactó al cónsul y nos reunimos”.

Tras las tratativas, estas dilucidaron que Luis Miguel Gallego Basteri tenía “una pasaporte falso”, que su padre Luisito Rey, había creado.

En definitiva, Luis Miguel no logró presentarse en Chile, pero pudo zanjar su ausencia en un programa de TVN con una entrevista grabada.

A pesar de ello, Vas logró que el cantante viajará el miércoles 6 de agosto con destino Santiago, pero se presentó un nuevo inconveniente.

Esto porque su padre argumentó en el relato de Vas que “Luis Miguel no había visto a su madre desde hacía varios meses. Yo no tenía idea de la historia en ese momento. Ni yo, ni nadie. Pero él me insistió”.

Lo que desconocía el productor, que no lograba entender por qué era tan importante la visita de la madre, es que Luisito Rey y su esposa se habían separado prácticamente un año antes.

Lograron acercar posiciones para reunirlos en el aeropuerto de Madrid, lugar donde Vas reveló el último encuentro de Luis Miguel con su madre.

“Llegó una señora rubia, guapísima", indicó el productor. Luis Miguel rápidamente corrió hasta ella y se fundieron en un abrazo. La emotiva escena duró unos cuantos minutos para luego dar comienzo a una larga charla.

El productor recuerda que la conversación entre madre e hijo duró poco más de una hora y un cuarto señalando que “yo estaba preocupado, mi interés en ese momento era que por fin se subieran al avión. Pero Luis Rey me decía que esperara, que el niño no veía a su madre hacía varios meses. 'No seáis tan insensible', me repetía".

Pasadas las 22 horas, Luis Miguel y Marcela Basteri se levantaron, se despidieron y bajo lágrimas y un abrazo se dijeron adiós.

"Me impresionaron. El niño se fue muy triste. Lo estaba esperando su secretario y un guardaespalda. Se despidió y yo llamé a Ernesto (productor en Chile) para avisarle. ¿Luis Rey y Marcela? No supe para dónde se fueron", cerró Vas su relato.