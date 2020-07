"Ella dice" es el nuevo material que la argentina Tini Stoessel lanzó recientemente junto al trapero Khea, canción que dieron a conocer en plena cuarentena por el coronavirus, aislamiento social que la artista de 23 años ha vivido con su familia.

En conversación con Meganoticias.cl, Tini cuenta cómo ha vivido esta cuarentena, además de su nuevo material musical e incluso sobre las posibilidades de hacer una colaboración con su amiga y colega, Cami.

Shows en cuarentena

La pausa obligada por el coronavirus llevó a cientos de artistas a trasladar sus shows a plataformas de streaming para seguir así conectados con sus fanáticos alrededor del mundo. Así lo hizo Tini, quien no duda en decir que al principio era "rarísimo".

"Mi primer show nació tranquilo desde casa, pero la gente se recontraconectó, fue lindo, pero no hay comparación con el contacto en vivo, con la energía de un show arriba del escenario", considera. "La segunda vez que lo hice me hallé un poco más, a diferencia de la primera que estaba hasta nerviosa. De a poco ahora que se liberaron cosas quizás exista un show por streaming, sin público, pero con una banda en vivo".

Su emociones

La cuarentena generó que Tini se estableciera en la casa de sus padres por estos meses, algo que no vivía hace años. "Desde que tengo 13 años, casi toda mi vida de allá para acá, arriba de un avión, cambios de horario, de comida, de camas, valijas, toda esa vida era lo normal más que estar cuatro meses en un lugar y dormir todos los días en mi cama", cuenta.

Por lo mismo, tomó esta pausa como una oportunidad "porque me conecté con un montón de cosas mías personales y emocionales, me conecté con mi familia, con cosas simples como la sobremesa, estar conectada también con mis amigas". "Las cosas simples le hicieron bien al corazón, viendo en lado positivo", señala.

Tini antes y después

Sin embargo, también ha debido enfrentar sus emociones y a sí misma, con situaciones mediáticas como lo fue su quiebre amoroso con Sebastián Yatra que sin dudas la afectó.

"Todo lo emocional que pasé este tiempo fue distinto, pero lo veo desde un lugar positivo. A veces cuando a uno le pasan cosas emocionales elige llenarse de actividades para tapar un sentimiento que no quiere enfrentar, pero ahora no me quedó otra que vivirlo de una y estuvo bien porque lo procesé de otra forma. Tener la posibilidad de hablar todos los días con mi familia, que te escuchen, toda esa dinámica, lo agradezco. Me hizo crecer", expresa.

Por lo mismo, sobre cómo ve a la Tini de antes de la pandemia y a la actual, dice que "siento que emocionalmente estoy mucho más estable, algo difícil de encontrar, fue un trabajo que tuve que hacer, pero me siento bien y eso se agradece".