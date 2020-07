Durante este lunes el nombre de Lorde se convirtió en tendencia en Twitter ya que supuestamente se suma al boom de embarazos de celebridades como Katy Perry, Nicki Minaj (que lo confirmó hoy), Sophie Turner y Gigi Hadid.

Las especulaciones se su embarazo comenzaron luego de que se filtrara un supuesto mail enviado por la misma artista neozelandesa, y se viralizara una foto donde aparecería con el vientre abultado.

El correo electrónico en cuestión habría sido enviado por la intérprete de "Royal" y allí asegura que "estoy muy emocionada por compartir esta noticia y decirles todo. Estoy embarazada y el padre es mi querido amigo y amor, Jack".

.@Lorde tells fans that she’s pregnant with @JackAntonoff's child:

"I'm pregnant and the father is my very dear friend and love, Jack"#LordeIsPregnant pic.twitter.com/xAZa8HeV6E