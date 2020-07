¿Qué pasó?

Este viernes la princesa Beatriz y su prometido, el multimillonario italiano Edoardo Mapelli, tuvieron su ceremonia de matrimonio, la cual fue celebrada de una manera bastante discreta e íntima.

Pasadas las horas, se conocieron más detalles de la boda que tuvo lugar en la Capilla de Todos los Santos, ubicada en las inmediaciones de Royal Lodge, a la cual asistió su abuela, la reina Isabel II.

Detalles del matrimonio

Si bien en un comienzo se tenía pensada una gran boda para el 29 de mayo, con 150 personas invitadas, la pandemia del coronavirus le jugó en contra a la pareja, que tuvo que reformular la ceremonia, contando con la asistencia de los familiares más cercanos de cada uno.

La boda inició aproximadamente a las 11 de la mañana de este viernes y terminó 45 minutos después, trasladándose los recién casados y los pocos invitados a una recepción que tuvo lugar en el Palacio de Windsor.

La Reina eso sí, estuvo solamente en la ceremonia, puesto que a la hora de la "fiesta" asistió a la ceremonia de caballería de un veterano de guerra que cumplió 100 años este 2020.

Según informa The Sun, "La boda se llevó a cabo de acuerdo con todas las pautas gubernamentales pertinentes", para evitar un posible brote de coronavirus en el país que hace pocas semanas comenzó el proceso de desconfinamiento.

Presencia del padre de la princesa en el matrimonio

Una de las grandes incógnitas de la boda estuvo referida a la presencia del padre de la princesa Beatriz, el príncipe Andrés, altamente cuestionado por su amistad con Jeffrey Epstein y además, acusado de violación.

El experto en realeza, Chris Ship, afirmó en su cuenta de Twitter que el hijo de la reina Isabel sí asistió a la boda, y además, habría sido la primera vez que vio a su madre desde el inicio de la cuarentena en el Reino Unido.

Prince Andrew was also there we understand. He lives close by at Royal Lodge. — Chris Ship (@chrisshipitv) July 17, 2020

Isabel II está pronta a trasladarse, como cada año en verano, a su residencia en Bamoral para pasar sus vacaciones, por lo anterior la princesa quiso celebrar su matrimonio de manera anticipada, para que su abuela estuviera presente en la ceremonia.