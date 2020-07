El retorno de Papá a la Deriva a las pantallas de Mega ha repetido el éxito que tuvo la teleserie hace cinco años, con las divertidas historias protagonizadas por Gonzalo Valenzuela, como Bruno Montt y sus alocados hijos.

Producción destacada por su elenco donde se pueden ver actores como Maria Gracia Omegna (Violeta), Francisca Imboden ( Rosario Quevedo), Fernando Larraín (Miguel Ayala), Solange Lackington ( Victoria o Vicky Urrutia), Maricarmen Arrigorriaga (Berta Bonfante).

En esta comedia romántica, Bruno deberá aprender que su grado de capitán no le sirve de nada para controlar a sus hijos y entenderá que mediante el amor podrá salir de sus problemas. Además de Bruno, el hijo mayor, Simón Pésutic como Cristobal Montt se enamora de Camila Quiroz.

Camila fue interpretada por la actriz Fernanda Ramírez, quien en conversación con Mega, aseguró que tiene sentimientos encontrados con este personaje. “Fue mi segunda teleserie en Mega, y la única donde he tenido un papel más protagónico juvenil. Es loco porque es la que menos me gusta personalmente, pero es la que por lejos a la gente más le agrada de las teleseries que he hecho y por la que más me reconocen en la calle”, partió diciendo la actriz.

View this post on Instagram detenerse y escuchar. un ejercicio que ojalá jamás olvide. A post shared by Fernanda Ramírez (@lafernaramirez) on May 25, 2020 at 1:30pm PDT

Ramirez ha interpretado varios papeles -además de Camila en Papá a la deriva- en distintas teleseries de Mega, entre ellas están: Gladys en Pituca sin Lucas; Augusta en Perdona Nuestros Pecados; Macarena en Historias de Cuarentena; Antonia en Juegos de Poder.

Actualmente, a través de su Instagram, se puede ver que la actriz protagoniza el nuevo video de la canción Rico Rico de Moral Distraída, Denisse Rosenthal y Los Vásquez, que fue estrenada el jueves pasado.

View this post on Instagram Rico rico / @moraldistraida @deniserosenthal @losvasquezoficial Dirección x Moises Sepulveda Guión x Álvaro Díaz Prod ejecutiva x @guillemigrik Prod gral x @guillemigrik @fbertozzi Asistencia de Dirección x @rodoabud Dirección de Fotografia x @mauroveloso Dirección de Arte x @ka__molina Producción Técnica x @juanjoseramdohr Producción Arte x @tirado93 Coreografía x @ana.albornozp Vestuario x @valeriazicavo Maquillaje y pelo @nikiossandon @natafreire Cámara x @russorafa Foquista x Emilio Jimeno Gaffer x Efrain Paredes Tubos RGB x Carlos Castro Eléctricos x Rodrigo Leyton Felipe Gallardo Javier Santibañez Gianfranco Albornoz Luis Nordenflish Sebastián Paredes Grips x Pepe Blanco Asist Ronin x Diego Miranda Asist Prod x @k4rlap @dominiquefinning Seba González Asist Arte x Tamara Simpson Javiera Silva Fernanda Telles Asist Vestuario x Camila Mosquera Catalina Leal Asistencia de maquillaje x Macarena Sánchez @javierslave Montaje x Guillermo Ribbeck Asist montaje x Cristóbal Díaz Gráficas x Vicente Camú Color x Matías Ahumada Bailarines x Camila Hurtado Heidy Micolta Daniela Mancilla Fedor Sánchez Esteban Garate Li Fridman Sergio Bannura Patricio Alegría Elizabeth Alfaro Duvan Isaac Bocaz Fernanda Aqueveque Osvaldo Gavilán Staff Moral Distraída x Fernanda Carrera Héctor González Camilo Leal Foto Fija @franvalderrama Making off @natiegraph Finanzas x @franciscoleal A post shared by Fernanda Ramírez (@lafernaramirez) on Jul 10, 2020 at 9:14am PDT

Uno de los integrantes, Camilo Zicavo de Moral Distraída comentó el pasado viernes, "nos parecía interesante además poder hacer esta tripleta donde combinamos tres elementos súper entretenidos; el proceso fue muy bonito y salió mortal”.

¿Qué otras cosas está realizando Fernanda en la cuarentena?

Además de la aparición en el video de la canción “rico rico”, Fernanda tiene un emprendimiento de plantas que vende. Por ejemplo, para el día de la madre creó junto a un amigo de ella, jardineras verticales.

View this post on Instagram Con mi amigo @aldoamerico hicimos estas jardineras verticales pensando en el día de la madre! Viene con 9 plantas de regalo a elección y envío GRATIS dentro de Santiago. Nos quedan solo 5!!! Preguntas al DM A post shared by Fernanda Ramírez (@lafernaramirez) on May 3, 2020 at 5:18pm PDT

El servicio que ofrece son: plantas interior y exterior, almácigos para huertas, hierbas, maceteros, sustratos y construcción de huertas, y las puedes ver en su página web o perfil de Instagram.