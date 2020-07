Hace unos días, se pudo saber a través de los perfiles oficiales de los Beckham en las redes sociales, el compromiso entre Brooklyn Beckham y la actriz Nicola Peltz luego de 10 meses de relación.

David y Victoria Beckham están tan emocionados ante el compromiso de su hijo, que decidieron regalarle una vivienda en Londres, con una base de operaciones al otro lado del Atlántico.

Hasta el momento los novios están viviendo en Nueva York, pero quieren que tengan esta propiedad para que así los visiten más a menudo, según lo desvelado por el periódico The Sun. Por el momento Brooklyn estaría mirando propiedades en el este de Londres y contaría con un presupuesto ilimitado.

La ayuda de los Beckham

David y Victoria también quieren contribuir a costear el matrimonio, a pesar de que tradicionalmente la familia de la novia corra con todos los costos. Para que así Nicola pueda organizar el evento como quiera, pues su padre cuenta con una fortuna valorada en más de mil dólares.

No obstante, Victoria insiste en saltarse esa norma no escrita, y que paguen ellos todos los costos. Esto porque gracias a su futura nuera, hace tiempo que no tiene que pagar por un chofer o guardaespaldas para Brooklyn, quien utiliza los de la novia.

Pedida de matrimonio

Lo que aún no se sabía era que Brooklyn se inspiró en algunos diseños de su madre Victoria Beckham para el anillo de compromiso que le daría a su actual prometida.

El anillo es, según Vogue, "un solitario clásico centrado en un gran diamante de corte esmeralda en una estrecha banda de pavé de diamantes “ planteó Rachel Garrahan, directora de joyería y relojes de British Vogue. "Victoria Beckham tiene una extensa colección de anillos de compromiso, incluidos varios con diamantes de corte de esmeralda", indicó.

La página PageSix, asegura que el anillo tuvo un valor aproximado a los 300.000 dólares.