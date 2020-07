A pesar de vivir sola, Kel Calderón ha estado acompañada durante su cuarentena por la pandemia por una persona muy especial que la conoce desde niña, y que ahora se han unido más que nunca.

La egresada de Derecho de 29 años conversó con Velvet sobre sus días de aislamiento social, su iniciativa "Redes en caja", y sobre Nancy Huenupe, su nana y madrina de confirmación quien decidió pasar con ella la cuarentena.

Sin embargo, Kel reveló que esa decisión ha provocado que reciba varias críticas. "Me han retado mucho porque tengo a mi madrina, la Nancy", señaló. "Ella sigue inmutable, ahora trabaja conmigo y obviamente el día que partió la cuarentena fue como 'no, chao, te quedas acá'. Y llevamos como tres meses y medio viviendo juntas", contó.

Las críticas

Kel señaló que el lazo con Nancy va más allá de lo laboral, ya que "a veces es difícil entender la relación que tiene la Nancy con mi familia y conmigo. Que me crió, que trabajaba con mi papá antes de que conociera a mi mamá".

"Entonces me dicen 'deja que se vaya para su casa' y no sé qué, y la Nancy tú cachai que tiene un genio peor que el mío. Me dice 'qué se vienen a meter, yo hago lo que quiero'. Entonces es muy divertido", reveló.

Calderón aclaró que la decisión de pasar juntas la situación también fue motivada por tratar de proteger a Huenupe. "Obviamente no solo trabaja en mi casa, trabaja en otras casas también, entonces los trayectos? Y todas quedan por acá, entonces era mucho más cómodo que se quedara en mi casa y no tuviese que andar haciendo trayectos para un lugar y otro. Porque a ella obviamente no hay nadie que le hubiese impedido seguir trabajando", dijo.

"La Nancy es mi madrina de confirmación. Mis papás de repente se ponen celosos, porque yo y mi hermano siempre es como '¿a quién salvarías si hubiese un accidente? A la Nancy'?Y con ella estamos aquí, ahora me teje calcetines, se entretiene, estamos sobreviviendo", expresó.