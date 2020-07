El diseño en blanco de la nueva consola PlayStation 5 si bien llamó la atención de los fanáticos de los videojuegos, a gran parte no los dejó contentos. Muchos extrañaron el clásico diseño negro que caracteriza a la marca japonesa, algo que al parecer no estaría lejos de la realidad.

Una publicidad de Sony reveló por error cómo será el formato en negro de la PS5, la cuál tendrá además detalles rojos, en los bordes, tal como es el azul en la consola blanca.

En tanto, el control que tendrá por nombre DualSense también tiene la misma estética, la cual ya ha sacado comentarios positivos en redes sociales, pues para muchos fue extraño que solo estuviera el formato con blanco y azul.

La compañía japonesa apenas ha adelantado que la consola estará disponible para su compra antes de Navidad de 2020, algo que se confirmó gracias al usuario de redes sociales Roberto Serrano, quien aseguró que los fanáticos podrán adquirirla desde el 27 de noviembre próximo.

*BREAKING NEWS*



📌@Xbox and @PlayStation fans



If Lockhart will be released this year, Xbox next-gen console release date will be -1 week



🟢#XboxSeriesX #XboxSeriesS 11.19.2020

🔵#PS5 11.27.2020



*To Be Confirmed*

_



Microsoft and Sony can change it in any time for any reason pic.twitter.com/wf3QbpSLgg