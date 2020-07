View this post on Instagram

La sociedad está tan contaminada, que a veces nos sentimos confundidos, en cuanto a las verdaderas y esenciales cosas de la vida. Cuando empecé a tener mis propios ingresos, lo primero que hacía era gastar en bienes materiales para encajar en una sociedad que te obliga a demostrar cierto estatus para tener cierta aceptación; ya que se presumía que la felicidad y sensación de bienestar que dan las cosas materiales durará tanto como pueda durar dicho bien. BIG MISTAKE. Sin embargo, la satisfacción que brindan las cosas materiales caduca. Quienes me conocen bien (pocos) saben que tengo mucho que agradecerle a Dios ( crecí en una familia en dónde no me faltó nada, pero sobretodo sobró valores y educación) mas que eso, debo agradecer las vivencias y la gente mágica que ha llegado a mi vida desde muy temprana edad. Me tocó madurar en una sociedad en dónde a nadie le interesa la búsqueda espiritual, el bienestar del otro mas que el de si mismo, todo se queda en lo banal y se desconoce el inmenso mundo genuino y humano que puede haber detrás de cada cara. Esto es lo que me ha obligado a alejarme bruscamente de mucha gente y se llama “paradoja de la felicidad” que hace referencia a la forma en que las personas creen que la felicidad es producto de las cosas materiales que poseen; por ello y como el mundo está tan loco mi mejor consejo es invertir en toda clase de experiencias en lugar de adquirir cosas materiales. LAS EXPERIENCIAS se acumulan para formar parte de la identidad de la persona que las vive pues moldean la manera en que percibe el mundo. Alguien con más experiencias que posesiones materiales, ha vivido y ha creado memorias que permanecerán en su mente por siempre y definirán su forma de pensar y actuar. Incluso si con la edad se pierde la memoria de las vivencias, esos momentos ya son parte de uno y han definido lo que UNO ES EN LA VIDA. Aquí una época importante en mi vida LLENA DE EXPERIENCIAS, de exceso de risas, grandes aprendizajes y mucho crecimiento 👉🏻 de la panza por el vino, restaurantes y tequila) es broma! #Experiencias #Memories #2018 #love @lmxlm