La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, recibió con sorpresa y emoción dos nominaciones a los Premios Juventud. La joven influencer fue reconocida en las categorías “Quiero Más” y “#Mascota Goals”, en esta última aparece junto a su perro Phillippe.

“Qué honor, no me lo esperaba. Estoy más que agradecida. Estoy contenta, estoy motivada.”, dijo Frida Sofía a Chiqui Delgado en una entrevista para Univisión. Incluso se preguntó “pero de ¿qué me van a nominar, de la más dramática? Porque por mi música no tuve el apoyo que necesitaba”.

La hija de Alejandra Guzmán afirmó además que este reconocimiento llega en un momento muy especial: “Estoy cambiando mi vida. Viendo las cosas de una manera positiva y creo que Dios es grande porque se lo pedí. Que me diera otro chance en la música y ver mi nombre estas megaestrellas”, aseveró.

Nominados de lujo

Hace un año fue el debut de Frida Sofía en la música con el estreno de su sencillo Ándale; por ello reconoce que ser nominado al lado de tantas celebridades es inesperado. En la categoría Quiero Más, que corresponde “al artista que más sigo en las redes y siempre quiero más”, figuran también Bad Bunny, Jennifer Lopez, Karol G y Sebastián Yatra.

Mientras que en el reglón #Mascota Goals, que se refiere a los “artistas que ponen posts junto a sus mascotas”, aparecen El Dasa con Benito; Frida Sofía con Phillippe; J Balvin con Paz y Felicidad; Karol G y Anuel AA con Goku y Maluma con Bonnie y Clyde.

A través de un post en la cuenta Instagram de su mascota, la modelo pidió a sus admiradores votar por ella y su perrito. “Lo que más me fascinó es que mi bebé Phillippe también está nominado”, dijo conmovida a Chiqui Delgado.

Los Premios Juventud se realizarán este año en Miami el 13 de agosto, “bajo el cumplimiento de estrictas medidas de seguridad y salud pública”. El reguetonero colombiano J Balvin lidera las nominaciones con 12 de las 28 categorías, le siguen Karol G (9) y Bad Bunny (8).