View this post on Instagram

Junto a la gran @fransfeir hicimos esta versión acústica de su single “A Donde Va El Amor”, tema de la teleserie “Pobre Gallo” de @mega.tv. • Este versión arreglada, grabada (guitarra)y mezclada en @bunkerstudio se estrenará además oficialmente en Spotify y YouTube hoy a la medianoche!! Estamos muy contentos por la confianza de Fran y del resultado final de la canción, esperamos que les guste!!. Grabación voz @fransfeir, master por @nicoquinterosmusic! • Si quieres cotizar tu tema original o cover, escríbenos al DM! • #fransfeir #adondevaelamor #mega #teleseries #tvchilena #musicachilena #unplugged #encasa #balada #pop #folk @teleseries_mega @bluemicrophones @astonmics