Los agujeros negros de la galaxia suelen tener gran poder destructor. Sin embargo, el hallazgo de uno en particular, ha generado la preocupación de los científicos, ya que han descubierto al interior de una quásar situado a 12.500 millones de años luz de la Tierra, un colosal agujero supermasivo que devora el equivalente a la masa de un Sol todos los días.

Pero este no solo es el agujero negro de más rápido crecimiento en el universo, sino también, el más luminoso y que brilla miles de veces más que una galaxia entera y, científicos afirman que si estuviera en el centro de nuestra galaxia, lo veríamos 10 veces más brillante que una luna llena y haría casi imposible la vida en nuestro planeta.

Agujero negro J2157

Este agujero negro, conocido como J2157 y catalogado como “ultramasivo”, fue descubierto por los científicos de la Universidad Nacional de Australia en el 2018. Sin embargo, revelaron que este enorme agujero no pudo haberse creado en tan poco tiempo: “Es imposible que sea tan grande”, revelan en su estudio publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

“Si el agujero negro de nuestra Vía Láctea quisiera engordar tanto, tendría que tragarse dos tercios de todas las estrellas de nuestra galaxia”, afirma el astrónomo Christopher Onken, de la Universidad Nacional de Australia en Australia y lider del estudio, en un comunicado publicado por la misma institución.

En este documento, explican la incertidunbre que tienen al ver cómo el agujero negro se hizo tan grande y en tan poco tiempo, en la vida del Universo. Es por eso que ahora el equipo está buscando más agujeros negros con la esperanza de que puedan proporcionar algunas pistas.

"Sabíamos que estábamos en un agujero negro muy masivo cuando nos dimos cuenta de su rápida tasa de crecimiento", dijo el Dr. Fuyan Bian, astrónomo del Observatorio Europeo Austral (ESO).

“La cantidad de agujeros negros que pueden tragar depende de la cantidad de masa que ya tengan. Entonces, para que este esté devorando materia a un ritmo tan alto, pensamos que podría convertirse en un nuevo poseedor del récord. Y ahora lo sabemos”, enfatizó.

Rápido crecimiento

Los científicos han revelado que J2157 está creciendo desde que el universo tenía sólo 1.200 millones de años, menos del 10% de su edad actual y crece a una velocidad 40% más rápida que la velocidad límite máxima establecida por su masa, por lo tanto, está creciendo más rápido de lo que un agujero negro debería ser capaz de crecer.

Los científicos australianos han estimado que J2157 tiene una masa récord de 20 mil millones de soles. Sin embargo, se encuentran realizando estudios ya que sospechan que su masa podría ser mayor.

El J2157 no es el agujero más grande descubierto por la humanidad. Existe uno no de 40 mil millones de masas solares que se encuentra en el corazón de la galaxia Holmber 15A, a unos 700 millones de años luz de distancia. También tenemos el agujero negro ultramasivo que alimenta el cuásar TON 618, una bestia absoluta con 66.000 millones de masas solares a 10.400 millones de años luz de distancia. Dos de los más grandes agujeros negros captados desde la Tierra.