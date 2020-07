La cantante y presentadora brasileña Xuxa, de 57 años, muy recordada por su exitoso show televisivo infantil durante los años 80 y 90, vive la cuarentena por coronavirus junto a su pareja, el actor y cantante Junno Andrade.

Recientemente concedió una entrevista para la revista Vogue de Brasil, en la que afirma que lleva tres años como vegana.

La artista se ha convertido en una fuerte defensora de los animales. De hecho, acaba de denunciar públicamente a través de un video un caso de maltrato a rebaños de cerdos en una granja.

Xuxa fue pareja del astro del fútbol Pelé y del fallecido piloto Ayrton Senna. De posterior relación con el empresario Luciano Szaphir tuvo a su única hija, Sasha, de 21 años.

En la actualidad, la bella rubia dice que pasa su rutina aprendiendo a cocinar vegetales y lleva una vida muy saludable.

"No bebo, no fumo, no como nada que venga de los animales, soy vegana. Me gusta estar mucho cerca de la naturaleza y escuchar buena música", dijo la artista.

Al ser consultada sobre si es amante de los ejercicios, fue muy sincera.

"Después de que mi hermano, mi padre y mi madre fallecieron, y mi perrito también, no sentí más la necesidad de volver a hacer ejercicio. Me siento mal por eso, siento que mi cuerpo me lo pide", señaló al tiempo que agregó su interés por el yoga, pero que todavía no lo ha practicado.