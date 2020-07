La emotiva razón por la que Diana de Gales no quería divorciarse del príncipe Carlos

Un nuevo desencuentro entre la fallecida princesa Diana y su esposo, el príncipe Carlos, quedó al descubierto recientemente.

Este hecho guarda relación con la muerte y el posterior funeral de Grace Kelly, la princesa consorte del Principado de Mónaco, quien perdió la vida en un accidente automovilístico en 1982.

El desencuentro con Carlos

Diana había conocido hacía poco tiempo a Kelly, sin embargo, habían cultivado una relación cordial y cercana, por lo que manifestó sus deseos de asistir a la ceremonia fúnebre de quien también fuera una reconocida actriz de Hollywood, ganadora incluso de un premio Óscar.

Carlos, no obstante, no se mostró muy receptivo ante la intención de su esposa de viajar al funeral y, de forma fría, le habría dicho que no veía razón para que fuera a Mónaco a la ceremonia, consigna la revista Quién, según lo señalado en un documental sobre la vida de Lady Di.

“Grace era una extraña que se casó con una gran familia y yo hice lo mismo, por lo que sentiría bien”, dijo la princesa de Gales en el documental, acerca de su motivo para darle un último adiós a Kelly.

Conversación con la Reina

Ante la negativa, Diana recurrió a la reina Isabel II, a quien le explicó la situación vivida con Carlos, recibiendo de su parte una respuesta positiva y comprensiva.

“No veo por qué no. Si quieres ir, puedes hacerlo”, le indicó la soberana, dándole el visto bueno final a Diana para viajar a despedir a la princesa consorte.

Diana asistiendo al funeral de Grace Kelly / AFP

Primer encuentro con Grace Kelly

Grace Kelly y Diana se habían conocido en 1981 en un acto de la realeza británica, cuando la inglesa todavía no se unía en matrimonio con el príncipe Carlos.

Precisamente el matrimonio y el ser parte de una familia real fueron el tema de su primera conversación, instancia en que la exactriz aconsejó a la futura princesa de Gales diciéndole que “no te preocupes. ¡Se pondrá mucho peor!”, acerca de los desencuentros con Carlos y su familia.

