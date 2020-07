¿Qué pasó?

Este miércoles se emitió el emotivo capítulo final de "Historias de cuarentena", la primera ficción chilena en ser grabada de forma remota durante la pandemia del coronavirus y cuya trama giró en torno a las historias de un psicólogo clínico, Pablo (Francisco Melo), que intenta ayudar de manera remota a sus pacientes enfrentados al temor por el COVID-19.

Esta última emisión se centró en la vida amorosa del protagonista. Tras contarle a un amigo que sentía miedo por iniciar una relación, Pablo se armó de valentía y le dio una nueva oportunidad al amor, ya que cuando termine la crisis sanitaria tendrá una cita con Lorena (Paola Volpato), la mujer por quien se siente atraído.

Este emocionante momento cautivó a los televidentes, quienes valoraron en redes sociales cada capítulo por los potentes mensajes que entregó la producción.

Revisa la reacción de los usuarios:

Como último capítulo de #HistoriasDeCuarentena quisiera felicitar a mega por hacer esta serie bajo la pandemia que estamos viviendo y por no dejar de generar contenidos audiovisuales . Muchas gracias y felicitaciones a todo el equipo 🎬🎥 @nicalemparte #LaVamosAGanar — Alfonso Saavedra (@RubioNoticioso1) July 2, 2020

#lavamosaganar aplaudo la tremenda serie HISTORIAS DE CUARENTENA. No hubo un día en que no tocaran fibras mentales, personales y sociales. No puede ser el fin, de verdad que el mensaje en cada "sesión" fue estremecedor. 👏👏👏 — Pia_Zuram (@MRS1RD) July 2, 2020

#LaVamosAGanar #HistoriasdeCuarentena

Notable final , hasta las lágrimas el final 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏❤ — Gitana (@AndreaDemone) July 2, 2020

"Porque sino salimos juntos de esta, no salimos" estoy emocionada y quiero llorar por esas hermosas palabras que dijo Lorena al finalizar el programa #LaVamosAGanar — Kathy 🇨🇱 (@raindropsbucky) July 2, 2020

#LaVamosAGanar que gran final 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 — Marco Nuñez García (@marco_nunez) July 2, 2020

Me hizo llorar, emotivo y ese guiño romántico que traspasa la pantalla.

Grandes actores todos, trabajo maravilloso del área dramática.#LorenaYPablo #LaVamosAGanar#HistoriasdeCuarentena @Mega @PaoVolpatoFans — ♥🎧Nancy Erazo Concha 🎧♥ (@ErazoConcha) July 2, 2020

Que gran serie 👏 conectada con lo que muchos estamos pasando... Emocionante final 😢#LaVamosAGanar — Fancisca Imboden Fans (@ImbodenFans) July 2, 2020

Hoy me lloré a mares la serie, creo que nunca me había gustado tanto una serie nacional, que me hiciera llorar y reflexionar noche por medio y reir las otras. Ahora solo queda decir que #LaVamosAGanar y no vamos a olvidar a todxs lxs que se fueron. — Ignacio (@nacsop) July 2, 2020

Exigo más programas como estos tremenda cálidad actores buenísimos👏👏 no puede ser que termine cada día un mensaje un apoyo excelente Gracias Totales y sin dudas #LaVamosAGanar no se puede ser ser otra manera #HistoriasdeCuarentena 👏👏👏👏👏 — Gustavo García (@Gugatavo03) July 2, 2020

#LaVamosAGanar Una miniserie con grandes actores, en especial Paola Volpato y Héctor Noguera y dejando en cada capítulo una enseñanza y un mensaje. Una pena que terminara #HistoriasdeCuarentena — Veliz Raquel (@raquelv_veliz) July 2, 2020

Que hermoso final el de #HistoriasdeCuarentena #LaVamosAGanar... De verdad si no la vieron se perdieron una hermosa historia y directa en cuanto a lo que estamos pasando. Me quedo con ganas de saber que pasará con Pablo y Lorena. Lastima que no siga la serie :( — Ignacio Clavijo (@IgnacioClavijo) July 2, 2020