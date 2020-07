El Comandante de la Expedición 63, Chris Cassidy, y el astronauta de Demo-2 Bob Behnken, que llegó recientemente a la Estación Espacial Internacional desde el Crew Dragon de SpaceX en mayo, hicieron unas reparaciones en el vacío del espacio este 1 de julio.

En las redes sociales de la NASA, se publicaron varios videos de la caminata espacial realizada por los dos astronautas que cambiaron unas baterías viejas de la Estación Espacial Internacional.

The two @NASA_Astronauts working outside the @Space_Station today are veteran spacewalkers — it’s the 8th spacewalk for each of them. How to keep track of who’s who:



🔴 @Astro_SEAL – red stripes on spacesuit

⚪ @AstroBehnken – no stripes on spacesuit pic.twitter.com/c9Dw5Ykswv — NASA (@NASA) July 1, 2020

"Los dos @NASA_Astronauts trabajando fuera del @Space_Station hoy son veteranos caminante espaciales: Esta es la octava caminata para cada uno de ellos", escribió la agencia estadounidense.

Detalles de la caminata

"Esta será la segunda caminata espacial para Cassidy y Behnken, quienes completaron una caminata espacial de 6 horas y 7 minutos juntos el 26 de junio. Durante esa caminata espacial, el dúo cambió tres viejas baterías de níquel-hidrógeno en la cercha de estribor (S6 Truss) de la estación por dos baterías de iones de litio más eficientes", informó el portal especializado Space.

Agrega: "Hoy, intercambiarán una batería más y terminarán las actualizaciones de energía que comenzaron en 2017. Estas baterías están diseñadas para alimentar la estación hasta el final de su vida útil prevista en 2024".

El paso a paso del trabajo rutinario fue publicado por las redes sociales de la NASA, donde se observan fotos y videos con la descripción de la caminata espacial.

.@Astro_SEAL & @AstroBehnken successfully swapped out an old nickel-hydrogen battery outside @Space_Station. 🔋 Next, they'll install an adapter plate, the final step in an upgrade of this part of the station's power systems. pic.twitter.com/i7h0JERXyD — NASA (@NASA) July 1, 2020

✔️ The last of a set of new lithium-ion batteries is installed by @Astro_SEAL & @AstroBehnken. These batteries store power generated by the @Space_Station’s solar arrays, for use when the station is not in sunlight. pic.twitter.com/7SjxVs6eVL — NASA (@NASA) July 1, 2020

