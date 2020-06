¿Qué pasó?

Así como PlayStation tiene su evento “Mid-Year Deals” con ofertas en la compra de videojuegos, Xbox también hace lo propio con una serie de promociones en diferentes títulos.

En su servicio de suscripción Xbox Live Gold hay una amplia cantidad de juegos con rebaja en sus precios, que van desde un 10% hasta un 80% de descuento.

En la plataforma hay 25 juegos en oferta para la consola Xbox One y otros tanto para Xbox 360.

Entres estos títulos, uno de los más destacados en promoción es el eFootball PES 2020 Standard Edition, el cual tiene un 50% de descuento, quedando a un precio de $11.500 al estar suscrito a Xbox Live Gold.

Borderlands 3 Super Deluxe Edition (50% descuento): $36.950

eFootball PES 2020 Standard Edition (50% descuento): $11.500

Ancestors: The Humandkind Odyssey (50% descuento): $15.400

Narcos: Rise of the Cartels (50% descuento): $10.249

Team Sonic Racing (50% descuento): $9.499

The Escapists & The Escapists: The Walking Dead (80% descuento): $4.180

Juegos gratuitos

Entre el 1 y el 31 de julio, además, los miembros de Xbox Live Gold y de Xbox Game Pass Ultimate tendrán a sus disposición cuatro juegos de forma gratuita, entre los que sobresale WRC 8, el simulador de Rally que destaca por su realismo y por poseer las licencias oficiales de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), características que lo hacen ser uno de los juegos favoritos de los fanáticos.

¿Cuáles son los juegos gratuitos seleccionados?

WRC 8 FIA World Rally Championship – Entre el 1 de julio hasta el 31 de julio

El simulador oficial del WRC más completo y auténtico hasta la fecha. Nueva física en todas las superficies, un modo Carrera totalmente rediseñado, condiciones meteorológicas dinámicas, 50 equipos, 14 países, 100 circuitos, desafíos semanales y un modo eSports.

Dunk Lords – Entre el 16 de julio y el 15 de agosto

Dunk Lords es un beat'em up de baloncesto dos contra dos, con jugadas especiales de locura, mates arrolladores y equipos revolucionarios.

Saints Row 2 – Del 1 de julio al 15 de julio

Saints Row 2 se caracteriza por una creación de personajes y personalización sin precedentes; un gran juego de entorno abierto que puede explorarse por tierra, mar o aire; y si juegas online en modo cooperativo, un amigo y tú podrás disfrutar de toda la historia.

Juju – Del 16 de julio al 31 de julio

Viaja con el panda chamán, Juju, y su compinche lagarto, Peyo, mientras se embarcan en un peligroso y místico viaje para salvar al padre de Juju y al mundo de un antiguo mal. Corre, brinca, canta y lucha contra descomunales monstruos con tu amigo o tu familia en esta alegre aventura maravillosamente animada.

