Bueno, ya cerquita de tener a mi bebé, tengo una mezcla de emociones que pasan de la paz a los nervios en medio segundo. Es un contexto súper raro para traer a alguien al mundo pero todo se siente muy especial. Es por eso que hoy quiero hablarles a todas aquellas que estan en casa buscando que hacer para estar relajadas. Aquí les muestro un extracto de mis rutinas que me gustan mucho hacer para sentirme con energía, estar en eje y feliz! 🤗 Yo ya les he contado que es muy común los #PipiMoment en las diferentes etapas del embarazo, pero con @plenitudcl nos pareció importantísimo recordar que también pueden suceder por situaciones de stress. Pueden encontrar sus productos por la tienda de Mercado Libre, y también entrar a su perfil para poder tener más información @plenitudcl Hoy para complementar, quiero que vean mis ejercicios, y que entendamos que no debemos parar nuestras vidas por nada, son estos momentos los que tienen verdadero valor emocional para todos, y hay que disfrutarlos. 💕 #39weekspregnant #39semanasdeembarazo #momfit #mamafit #VivePlenamente #PlenitudFemme