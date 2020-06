View this post on Instagram

Hoy 24 de junio se celebra en chile el día de los pueblos indígenas.. De lo lindo de haber grabado esta teleserie (pobre gallo) fue en algún modo mostrar que nuestro pueblo originario está presente, independiente de la calidad de este trabajo o el trato del contenido , se levantó la bandera mapuche y permitió que la gente algo supiese de esta cultura, en lo personal fue una experiencia hermosa por tener la posibilidad de aprender un poquito de esta hermosa cultura. En Mapudungún es We Tripantu en Aymara, machaq mara En Rapa Nui, Aringa ora o koro Y en Quechua Inti raymi. En nuestro país habitaron y habitan también descendientes de los pueblos Atacameños, Kollas, Diaguitas, Chonos, Aonikenk, kawesqar, Selk’nam, Yámanas. El respeto es fundamental para crecer de manera íntegra, la cultura originaria es algo de lo deberíamos sentirnos orgullosos y valorarla pues ahí está la sabiduría ancestral. #witripantü