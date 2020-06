¿Qué pasó?

La modelo y actriz Emily Ratajkowski sorprendió a sus más de 26 millones de seguidores en Instagram (@emrata) con un inesperado cambio de look que se llenó de elogios.

La estadounidense de 29 años se atrevió a dejar atrás su clásico color de cabello castaño, para darle paso al rubio. El cambio lo mostró a través de un video donde se ve su nueva apariencia tras tinturarse. "Blonde (rubia)", escribió.

Más tarde dio a conocer su "primer día como rubia" posando en su casa con un bikini negro y junto a su perro Colombo, además de fotos en blanco y negro.

Además a través de sus historias en Instagram, Emily mostró cómo fue el proceso de cambio de look en medio de la pandemia por coronavirus, a pesar de que ella, que reside en Nueva York, ya no está en confinamiento.

Su inspiraciones

"¡Nunca en mi vida me había decolorado el cabello ni he hecho cortes significativos en mi melena!", expresó la ahora rubia en conversación con Elle, donde agregó que "la belleza está destinada para divertirse y expresarse, y esto es, sin lugar a duda, lo más divertido que he hecho con mi look".

Además explicó que decidió conservar sus raíces oscuras, pero tambiénn atreverse a un rubio platinado. "Quería que el color se pareciera más al amarillo que al ceniza. Sé que a mucha gente le encantan las cenizas en este momento, pero creo que por mi complexión, eso no estaba bien".

Emily confesó que para lograr esta nueva imagen se inspiró en los looks noventeros y especialmente en las imágenes de Sharon Tate y Pamela Anderson.

Consultada sobre cómo creía que se tomarían sus fanáticos su nuevo look, expresó que "definitivamente va a ser controvertido, creo. He preguntado a mis seguidores '¿Debería hacerlo?' antes de. Y las personas son como 50/50. Pero siento que solo son hombres que me dicen qué hacer con mi cabello, lo que no me interesa tanto. Para que puedan aprender a lidiar con eso"”.