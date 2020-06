¿Qué pasó?

Los fans de los videojuegos sobre superhéroes y villanos de DC se vieron sorprendidos, ya que Warner Bros junto a la compañía NetherRealm anunciaron la descarga gratuita de:"Injustice: Gods Among Us", versión que está disponible para PC, PS4 y Xbox 360 (compatible con Xbox One).

La promoción fue entregada por las entidades a través de Twitter, aseverando que el título está completamente gratis para que sus seguidores puedan acceder sin costo hasta el próximo 25 de junio.

Además, los usuarios podrán, una vez descargado, guardar el juego en su biblioteca de forma permanente.

¿Cómo descargar gratis Injustice: Gods Among Us?

Para obtener el juego debes acceder a la tienda virtual de tu consola, ya sea en PlayStation Store o Microsoft Store.

Si eres jugador de PC, entonces debes de ir a la página del juego en Steam y optas a tu copia sin costo alguno.

Para los usuarios de otras plataformas puedes acceder al videojuego ingresando también a PS4 y Xbox.

Además, los seguidores tendrán la ventaja que por tratarse de una versión mejorada del título, podrán optar a conseguir 6 peleadores adicionales, 30 skins especiales y 60 nuevas misiones de los Laboratorios S.T.A.R.

Reseña de Injustice: Gods Among Us

En este videojuego puedes acceder hasta a 24 personajes como "Superman, Batman, Wonder Woman, Linterna Verde, Flash y Deathstroke", contando con un modo historia, además de los arcade tradicionales y multijugador.

Este título fue lanzado en 2013 para PS3, Xbox 360 y Wii U. Una versión actualizada para PS4 se presentó más tarde, y en Xbox One se puede jugar gracias a la retrocompatibilidad de 360 desde 2016. Una secuela se entregó en 2017 para la actual generación de consolas.

