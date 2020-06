View this post on Instagram

Esta entrevista me la hicieron de @mega.tv y @muchogustomatinal el día después que puse en mis redes que estoy embarazada! Fue hace un tiempo y la verdad es que poco pensaba que este proceso lo viviría en un contexto así de difícil, pero estoy bien! Cuidándome y cuidando a mi bebé... muchas mujeres en mi misma situación, me preguntan cómo me he sentido y no voy a mentir, he tenido angustia y a veces pena, por no vivir este momento de manera “normal” sé que lo que se viene es mucho más difícil de lo que hemos visto hasta ahora y no todos están teniendo la conciencia necesaria, hasta yo la he perdido a veces. Tratemos de entender que esto va más allá de nosotros, va más allá de lo que imaginamos y mantengámonos en casa. Para las que están embarazadas y necesitan compartir sus sentimientos con alguien, aquí estoy! De seguro estaremos pasando por algo similar y nos hará bien conversarlo! #16semanas #embarazo