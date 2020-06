Los millones de usuarios de WhatsApp alrededor del mundo descubrieron durante este viernes 19 de junio que sus contactos ya no aparecían "en línea" o que su hora de última conexión no tenía relación con el uso de la plataforma de mensajería.

Inmediatemente en redes sociales comenzaron a tejerse teorías sobre las actualizaciones de privacidad de la aplicación, pero finalmente se trató de algo mucho más simple: un error.

De acuerdo al sitio especializado WABetaInfo, se trata de un problema con la configuración de la privacidad. De hecho, algunos usuarios han reportado que al intentar cambiar alguno de los parámetros asociados, la aplicación despliegua un error.

En línea con lo anterior, indicó que quienes han desinstalado la app y para luego volver a ingresar, no han podido acceder nuevamente a WhatsApp.

🚨 DO NOT UNINSTALL WHATSAPP: you won't be able to log in!

We're looking for a fix from @WhatsApp