Con el fin de dar un enfoque más humano a los mensajes que se entregan, Twitter dio a conocer su nueva funcionalidad: los tweets de voz que dan la posibilidad de grabar y postear audios con una duración máxima de 140 segundos.

Esta nueva opción, que por el momento sólo estará disponible en iOS -sistema operativo móvil de la multinacional Apple-, fue explicado por la red social a través de un comunicado, donde se indicó que "a veces 280 caracteres no son suficientes para expresarse y algunos matices de la conversación se pierden".

Agregando, sobre el mismo tema que "aportará un toque más humano a la forma en que usamos Twitter: tu propia voz".

Tweets with audio are rolling out on iOS and we only have one thing to say about it pic.twitter.com/CZvQC1fo1W

Sobre los pasos para utilizar esta nueva función, la compañía explicó que "verás tu foto de perfil con el botón de grabación en la parte inferior; tócalo y podrás grabar tu voz".

Así para usar tus tweets de voz deber hacer lo siguiente:

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD