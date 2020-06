¿Qué pasó?

El cantante Pablo Alborán ha recibido el apoyo de sus fanáticos y colegas tras anunciar que es homosexual, este miércoles 17 de junio. Ricky Martin se solidarizó con el español y le dejó palabras de aliento por su valiente decisión.

A través de un video, Pablo Alborán dijo a sus más de 5 millones de seguidores: “Estoy aquí para contaros que soy homosexual. Que no pasa nada. Que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual”.

Reveló además que su familia estaba al tanto de su orientación sexual: “Ya que en mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños”.

Contra la discriminación

El intérprete de "Solamente tú" hizo su declaración también como una manifestación en contra de la discriminación que sufre el colectivo LGTB. Por ello, Ricky Martin, reconocido por su activismo en derechos humanos, quiso destacar su coraje.

“Bravo, hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla, ya la has ganado. Qué afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este video. Qué feliz me siento por ti. A vivir sin miedos, Pablo. Te lo mereces”, escribió el boricua.

Ricky Martin hizo público que era homosexual el 29 de marzo de 2010 y desde entonces se convirtió en un símbolo de esta comunidad. Martin y Alborán grabaron el sencillo Quimera en 2014, que ahora cobra otro significado por su letra.

El video de Pablo Alborán superó los 5 millones de reproducciones en menos de 12 horas y suma más de 130 mil comentarios.