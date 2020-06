¿Qué pasó?

A través de un video de más de tres minutos, el cantante español Pablo Alborán realizó una emotiva confesión en su Instagram (@pabloalboran) motivado por los problemas que atraviesa el mundo actualmente donde "nos replanteamos la vida, el trabajo, lo que nos hace feliz y lo que no", dijo.

"Muchas veces hemos olvidado el amor que nos une y desde ese amor me gustaría contarles algo muy personal. Siempre he luchado en contra de cualquier expresión que vaya en contra de cualquier libertad, desde el racismo, sexismo, xenofobia, transfobia, homofobia y cualquier tipo de odio,y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte, tenga más valor y peso", comenzó diciendo.

Su confesión

"Estoy aquí para contarles que soy homosexual", reveló, agregando que "no pasa nada. Que la vida sigue igual, yo necesito ser un poco mas feliz de lo que ya era".

El intérprete de "Solamente tú" señaló que "mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual", y que en su casa y familia "he sentido siempre la libertad de amar a quien he querido". "Pero hay gente que no lo vive así y por eso hoy sin miedo espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien, pero sobre todo esto lo hago por mí", expresó.

Mira aquí el video:

"Quiero sentirme igual de libre"

Alborán, que ha estado tres veces en el Festival de Viña, indicó que "siempre he escrito canciones sobre mí y lo que sucede alrededor y siempre he pensado que se puede sentir identificado cualquiera, porque para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre con mis canciones. Quiero ser consecuente conmigo mismo".

Tras su confesión, dejó claro que seguirá centrando su vida pública en su trabajo y música, y aprovechó de dar las gracias por el cariño y apoyo que ha recibido a lo largo de su trayectoria. "A vivir que la vida se va", finalizó.