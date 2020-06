Habían pasado casi dos años desde que Aracely Arámbula y Luis Miguel pusieron fin a su relación, cuando la actriz actuó en el musical de teatro Perfume de Gardenia. Era 2011 y uno de sus compañeros en el escenario era el actor Arturo Carmona.

Ahora el mexicano confesó la verdad detrás del romance que mantuvo con la protagonista de "La Doña". El actor de "Te doy la vida" concedió una entrevista a Ventaneando, donde dejó en claro sus intenciones con la exesposa de Luis Miguel.

“Yo cuando decido estar con alguien obviamente me visualizo siempre más adelante. No juego a pasar el rato nada más, y obviamente, cuando estoy sentimentalmente con alguien pues? ya te respondí lo que querías saber”, contestó cuando le consultaron sobre su relación con Arámbula.

Carmona fue más allá y detalló cómo era su relación con los hijos de la actriz: “Obviamente cuando nos involucramos y vamos al 100% conoces a la familia, agarras un cariño a la familia, agarras mucho cariño a los hijos, a mi hija”.

Sensaciones

Para Arturo Carmona la relación de Aracely Arámbula fue más que un romance pasajero.

Explicó al programa cómo concibe el amor y el compromiso: “Por ahí dicen que, si vas, ve con todo, sino para qué vas, aunque te vuelvas a tropezar en la vida, si me vuelvo a caer, no me importa, siempre me entrego al 100%”.

Las declaraciones de Carmona provocaron en sus seguidores y en lo de la exesposa de Luis Miguel un debate sobre su romance.

“Este hombre además de guapo es decente; lástima que Aracely lo dejo ir”; “Eran una pareja muy bonita igual de guapos los dos, qué lástima que no se dio”.

Para otros la transición entre ambos galanes no era sencilla: “Muy difícil pasar de Luis Miguel a Arturo”, apuntó un fanático. Incluso, algunos sugirieron que la razón por la que la relación no funcionó fue otra: “Mi Chule (Aracely) sigue enamorada de nuestro ???”.