El canal de televisión, Nickelodeon, reveló el sábado que el personaje animado, Bob Esponja, pertenece a la comunidad LGBTQ+.

El anuncio fue dado a conocer mediante la cuenta de Twitter de la cadena, todo esto en el marco del mes de la diversidad sexual.

"Celebrando el #Orgullo con la comunidad LGBTQ+ y sus aliados este mes y todos los meses", se publicó desde la red social.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

