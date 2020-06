La NASA compartió fotos de la misión que está a más de 7.000 millones de kilómetros de la tierra, donde se ve un "cielo alienígena".

Todo es parte de la misión New Horizons, que ha logrado ver a las estrellas más cercanas de nuestro planeta "visiblemente desplazadas en el cielo", con respecto a las posiciones en las que las vemos desde la Tierra.

"Es justo decir que New Horizons está mirando un cielo alienígena, diferente de lo que vemos desde la Tierra", dijo en un comunicado Alan Stern, investigador principal de New Horizons del Southwest Research Institute (SwRI) en Boulder, Colorado.

Our @NASANewHorizons mission is more than four billion miles away. When the spacecraft turned its camera to some nearby stars, it saw them differently than we do from Earth: https://t.co/aZKGBihH69 pic.twitter.com/RhDrugPDQF