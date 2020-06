View this post on Instagram

Victor y Melisa Hace varias semanas están repitiendo @amandateleserie han pasado por lo menos 4 años desde que grabamos esta historia y debo reconocer que Melisa es uno de los personajes que llevo en el corazón. Una mujer buena, ingenua y también fuerte, que a pesar de todo, las cosas que le pasaron, fueron por su ingenuidad e inocencia, parte de la violencia de estos tiempos nos lleva a adjetivizar a esas personas con calificativos como “tonta” o frases “como no se da cuenta?? Cómo tan pajarona?”.. Créanme, eso no ayuda a quienes forman parte de un círculo de violencia. Más empatía por favor!🙏🏽 #melisa