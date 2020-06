No todo pasado siempre fue mejor. Para la cantante Becky G un detalle estético cambió por completo su rostro y le sirvió de amuleto para lo que vendría. Al inicio de su carrera, en 2008, cuando todavía era una niña, la forma de su dentadura no era perfecta.

Para 2014 ya había entrado al Billboard Hot 100 y su look era totalmente distinto al que conocemos en la actualidad. Por eso, Becky G tomó una decisión que favorecería su carrera: optó por ponerse prótesis dentales.

Ella misma ha difundido videos donde luce aún con una dentadura irregular. En uno de ellos aparece imitando a Selena, una de sus grandes inspiraciones, y en otro muestra sus primeros pasos.

En redes sociales se viralizaron las fotografías de la antigua Becky G de 2015, justo el año que realizó una gira con el reguetonero colombiano J Balvin por Estados Unidos.

los dientes de becky g están mas separados que yo y mi crush pic.twitter.com/MDRStG6pW3 — David (@Davidsandreag) June 27, 2015

Perseverancia y éxito

Becky G no solo sufrió bullying en las redes sociales, cuando pequeña dejó de ir a la escuela cuando la atacaron en un baño. Todo eso sirvió de impulso para seguir su sueño: triunfar en la industria de la música.

La cantante nacida en California entendió que dientes nuevos haría una diferencia y desde entonces ya no son un problema. En sus redes sociales, Becky G luce con orgullo su nueva dentadura.

En la actualidad, la intérprete de Mayores sigue en cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Esta semana compartió un mensaje con sus seguidores, donde confesó las dificultades que enfrenta por el confinamiento.

“En cuanto a cómo me está yendo a mí, me está costando mucho, esa es solo mi verdad. Estoy bien, no estoy genial, pero está bien, está todo bien. Lo más importante a lo que realmente debes aferrarte ahora es saber que no estás solo”, comentó en un video.