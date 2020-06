Un problema de privacidad provocó que WhatsApp filtrara miles de números de teléfono de sus usuarios en Google, lo que permitió encontrar los datos privados de algunas personas con solo insertar sus nombres en el buscador.

En detalle, la falencia de seguridad se presentó en la plataforma web de la aplicación y se presume que se filtraron aproximadamente 400 mil números telefónicos, según el diario mexicano Milenio.

De acuerdo al experto en ciberseguridad Athul Jayaram, la función "click para chatear", que permite a los usuarios iniciar una conversación con una persona sin la necesidad de tener su número guardado, es la principal fuente del error.

Tal como lo explica el medio azteca, "si un usuario tiene el teléfono de una persona que tiene cuenta en WhatsApp, es posible crear un enlace para comenzar a hablar con esa persona. Al hacer clic en el enlace, se abrirá automáticamente el chat con dicho usuario".

Jayaram manifestó que "su número de teléfono está visible en esta 'url' y cualquiera que pueda apoderarse de ella y puede conocer su número de teléfono, no puede revocarlo.

Las consecuencias de esta falla de seguridad puede desencadenar en que desconocidos se apropien de cuentas ajenas o propiciar delitos de estafa o de ciberseguridad.

El propio Jayaram publicó en su cuenta de Twitter que las filtraciones fueron eliminadas en el buscador de Google.

UPDATE: Whatsapp removes all leaked links from https://t.co/qm3PdMEv2B in the Google search engine



That is 400000 Whatsapp numbers removed in Google



Web is a safer place today.



For a finding rejected by FB, Do I deserve reward?#AthulVsWhatsapp @fbsecurity @WhatsApp pic.twitter.com/gPh5zzm6I8