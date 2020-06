¿Qué pasó?

Los fans de BTS igualaron a sus ídolos reuniendo en 24 horas un millón de dólares para el movimiento "Black Lives Matter", el monto de una donación hecha por las mega estrellas del K-pop, anunciaron el lunes los organizadores de la colecta.

Los mánagers de BTS, actualmente uno de los grupos de música más populares del mundo, anunciaron este fin de semana que la 'boys band' coreana donó un millón de dólares para el movimiento antirracista en Estados Unidos y en otros sitios.

"Estamos en contra de la discriminación racial. Condenamos la violencia", indicó el grupo en un tuit, que fue retuiteado un millón de veces.

Relación con sus fans

Las estrechas relaciones creadas por BTS con sus fans, a los que el grupo inunda con selfies, videos y mensajes en las redes sociales (en coreano y en inglés) contribuyeron a crear un movimiento mundial que reúne millones de seguidores y que los cantantes llaman "su ejército".

El anuncio de la donación de BTS provocó la aparición del hashtag #MatchAMillion ("IgualaElMillón") y un grupo de fans, llamado "One in an Army" puso en marcha una colecta. El lunes por la mañana "One in an Army" anunció que 35.000 donantes habían prometido un millón de dólares.