Una historia quizás no tan conocida en la carrera artística de Luis Miguel es la que guarda relación con la censura de una de sus canciones.

Fue en el inicio de su trayectoria, en 1983, cuando tenía tan solo 13 años de edad, el momento en que se lanzó al mercado la canción “Decídete”, parte del disco del mismo nombre, la que generó gran revuelo por el contenido de su letra.

¿De qué trataba la canción?

En este tema se relata el encuentro sexual entre dos adolescentes, algo que fue cuestionado en la época por considerarlo subido de tono, sobre todo por la edad que tenía entonces el “Sol de México”.

La situación no fue pasada por alto y se tuvieron que aplicar modificaciones a la letra de la canción, compuesta por Honorio Herrera, para que así se continuará con su difusión tanto en México como en América Latina, según consigna Caras.

Así era la letra de la canción antes de la censura:

“Nos quedamos solos, todos se marcharon, y en mi cuarto había una luz en un rincón. Te quite el vestido, te besé en la boca, pero no quisiste darme todo una vez más. Decídete, yo sé bien que es la primera vez, para mí también es nuevo y quiero que sea contigo. Decídete, no me tengas más así amor, que no puedo resistir sin tenerte. Maldita mi suerte, decídete”.

Y así quedó la letra de la canción tras las modificaciones:

“Nos quedamos solos, todos se marcharon, y en mi cuarto había apenas luz en un rincón. Te besé en la cara, te besé en los labios, tú sentiste miedo y me miraste sin hablar. Decídete, no los dudes más, decídete, que no puedo resistir sin tenerte, maldita mi suerte. Decídete, simplemente amor, decídete, y volemos hacia mundos lejanos los dos de la mano, decídete”.

