View this post on Instagram

#elclubdegaby #1993 #1995 todo un concepto que iba desde cassettes, CDs, shows en vivo, programa de TV, DISEÑADO ESPECIALMENTE para niños de todas las edades y hasta un centro de diversiones en plaza Loreto en el sur de CDMX , donde yo participaba en todas las fiestas que ahí se hacían, partiendo el pastel con cada festejado. Una experiencia increíble y toda una generación de pequeños latinoamericanos, que crecieron conmigo en este proyecto que me trae nostalgia. Como podía hacer tanto? Con un equipo de gente maravillosa que me apoyaba en todo. Donde quedaron los proyectos hechos para niños que sean didácticos divertidos? Se puedan aprender jugando? Si se puede #tbt #btt #juevesretro