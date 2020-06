View this post on Instagram

ACA SE BAILA TO’ 🔥🔥🔥🔥🔥 NO ME AGUANTE!!! LANZE lo nuevo de LOS POWER #AcaSeBailaTo pa que bailemos en esta CUARENTENA 😛 MACARENA, ASEREJE WAKA WAKA Y EL AXE, PERREITO EN LA PARED, ACA SE BAILA TO’ #AcaSeBailaTo #LosPower