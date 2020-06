Hermano de George Floyd hace llamado a la paz en medio de protestas: "La violencia no lo traerá de regreso"

¿Qué pasó?

El asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco, no sólo ha generado una ola protestas en los Estados Unidos, sino también ha subido a la palestra, una vez más, el inagotable tema del racismo en ese país y en otras naciones, el cual parece no tener fin.

Desde el ciudadano de a pie, hasta políticos y celebridades norteamericanas han alzado su voz en contra del crimen, cuyo video se mantiene circulando por redes sociales y que muestra a Floyd perdiendo de a poco la respiración, mientras el funcionario de la policía de Minneapolis -Derek Chauvinde- mantiene la rodilla sobre el cuello de éste.

Tras la indignación de miles de personas en el mundo por el hecho, estos últimos días se comenzó a viralizar una escena de la popular serie Grey's Anatomy, donde ocurre una escena no similar, pero totalmente realista en lo que respecta al racismo: un adolescente es asesinado por un policía blanco tras confundirlo con un ladrón.

Una realidad que sobrepasa la ficción

En el capítulo 10 de su decimocuarta temporada de la serie, los productores del programa mostraron la brutalidad policial contra un niño afroamericano, de 12 años de edad, el cual fue atendido por el doctor Jackson Avery ,luego de recibir un impacto de bala en su cuello por parte de un funcionario blanco.

Foto Grey's Anatomy/ ABC

Lo ocurrido en este episodio es un acto de descuido que le puede pasar a cualquier: el pequeño había olvidado las llaves y estaba tratando de entrar por la ventana a su casa, en un acomodado sector de Seattle. Una patrulla de policía lo vio y trató de detenerlo. Cuando el jovencito intentó sacar su teléfono celular para llamar a sus padres, uno de los funcionarios disparó pensando que se trataba de un delincuente.

Una vez en la sala de emergencia, donde llegó esposado, los padres del menor tuvieron una discusión con los funcionarios de la policía. Sin embargo, ningún reclamo fue suficiente ni traería de la muerte al adolescente, quien falleció producto al impacto de la bala.

¿Qué dijo la escritora del capítulo?

Zoanne Clack, escritora del capítulo, comentó en una oportunidad al medio The Hollywood Reporter que el episodio nació en el momento que asumió que su hijo tendría problemas al crecer por el sólo hecho de ser afrodescendiente.

"Me quedó muy claro, a medida que criaba a mi hijo negro de 4 años, que tendría diferentes experiencias en la vida, sin importar que esté en la parte alta de la sociedad. No importa en qué escuela esté o quiénes son sus amigos, todavía será visto como un chico negro y un hombre negro, y eso alterará su experiencia de otros grupos sociales", dijo Clack, una ex médica de urgencias.

La trabajadora de la salud, apuntó que vio el episodio como una oportunidad para explorar las conversaciones que tiene con su hijo cuando pasa la policía cerca y quiso que la sociedad se diera cuenta de la realidad que viven las familias afroamericanas.

