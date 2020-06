¿Qué pasó?

Cecilia Bolocco y su hijo Máximo Menem (16) son los protagonistas de la próxima edición de revista Velvet que aparecerá el 6 de junio, donde la animadora relató la travesía que ha vivido desde que al adolescente le diagnosticaron un tumor cerebral en noviembre de 2018.

Desde ahí, su vida se volcó al tratamiento del menor quien actualmente está bien y cada tres meses necesita un chequeo en Estados Unidos. "Con Máximo volvimos a vivir", expresó en la entrevista cuya fotografía de portada y del interior fueron tomadas por su hijo debido a la cuarentena por el coronavirus.

Tras el diagnóstico de su hijo, Bolocco se abocó totalmente a la salud del adolescente con quien partió a Estados Unidos para someterlo a un tratamiento de primer nivel llamado terapia de protones, que consiste en un "tipo de radioterapia que utiliza haces de alta energía para tratar tumores", según explica Clínica Mayo.

El túnel de la muerte

La ex Miss Universo contó en Velvet, según indica La Cuarta, que "mis dudas eran infinitas. Por supuesto que tenía miedo: miedo a perderlo, a separarme de Máximo, a que le pasara algo tremendo en el proceso, a que perdiera la vista, que quedara sordo, que después no pudiera caminar", señaló sobre su hijo que no presenta secuelas.

Tal fue el miedo y angustia que describió la situación como "un túnel de la muerte", que estuvo marcado por el dolor y miedo ante las invasivas quimioterapias que recibió el adolescente. "Con todo lo que viví con Máximo en realidad morí y nació una nueva Cecilia. Es imposible pensar en mí como hace dos años".

Además, agregó en en ese tiempo "llevaba meses sin dormir y físicamente estaba débil, me caía todo el tiempo. Imagínate, sin dormir, sumado a la tensión, el apuro, la angustia de no saber para dónde ir. En un estado de indefensión tan grande, de no saber qué hacer". Sin embargo, aseguró que se siente agradecida por la experiencia. "Ha sido el camino más duro y desgarrador de mi vida, pero sin duda el más bello", señaló