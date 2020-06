¿Qué pasó?

Las recientes protestas en contra del racismo en Estados Unidos, tras el crimen del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de agentes policiales, han generado inesperadas repercusiones en otros ámbitos.

Una de ellas guarda relación con el grupo de hackers Anonymous, quienes filtraron información sobre una presunta red de pedofilía que involucraría a varios personajes famosos a nivel mundial, incluyendo al presidente estadounidense, Donald Trump, quien culpa a ciertas organizaciones de orquestar los disturbios en diferentes ciudades del país norteamericano.

Los hackers incluso acusan al mandatario, a través de redes sociales, de haber “asesinado” al financista multimillonario Jeffrey Epstein para encubrir su participación en la violación y tráfico de menores.

You had Jeffrey Epstein killed to cover up your history of child trafficking and rape. We've have the recipts here: https://t.co/zYnSn3kCNe



https://t.co/rfqlmd4Mm4 — Anonymous (@YourAnonCentral) May 31, 2020

Documental de Netflix

Toda esta polémica le ha dado mayor relevancia a la miniserie documental de Netflix recientemente estrenada "Jeffrey Epstein, asquerosamente rico", la cual cuenta la historia del empresario, quien murió en prisión en 2019 tras haber sido condenado como autor de delitos sexuales y tráfico de menores de edad.

¿De qué trata?

La producción, dirigida por Lisa Bryant, narra la vida del financista multimillonario, quien incluso llegó a tener una isla privada en el Caribe que era conocida como la “isla de los pedófilos”, donde él y otras personas formaban parte de una red de pederastia.

En el documental, además, se indaga sobre la muerte de Epstein que, según la versión entregada por las autoridades, se suicidó en su celda en una cárcel de Nueva York, pese a que ciertos trascendidos señalan que en realidad habría sido asesinado.

La miniserie consta de cuatro episodios de casi una hora de duración, cada uno, y está disponible en la plataforma de Netflix.

Ver cobertura completa