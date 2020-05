¿Qué pasó?

Este domingo Donald Trump comunicó que se declarará como “terrorista” al movimiento antifascista en Estados Unidos, al que acusa de organizar y promover las protestas contra el racismo en el país, luego de la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de efectivos policiales.

¿Qué dijo Trump?

“Los Estados Unidos de América designarán a ANTIFA (movimiento antifascista) como una organización terrorista”, indicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

“Felicitaciones a nuestra Guardia Nacional por el gran trabajo que hicieron inmediatamente al llegar a Minneapolis (ciudad donde ocurrió el crimen de Floyd). Los anarquistas liderados por ANTIFA, entre otros, fueron neutralizados rápidamente. ¡Debería haberlo hecho el alcalde la primera noche y no habrían existido problemas!”, señaló anteriormente en otra publicación.

Congratulations to our National Guard for the great job they did immediately upon arriving in Minneapolis, Minnesota, last night. The ANTIFA led anarchists, among others, were shut down quickly. Should have been done by Mayor on first night and there would have been no trouble! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Despliegue de militares

Por otra parte, desde esta jornada miles de soldados patrullan las principales ciudades de Estados Unidos, tras cinco noches consecutivas de protestas contra el racismo y la brutalidad policial que desembocaron en disturbios.

La rabia desatada en el país tras la muerte de Floyd, de 46 años, a manos de un policía blanco en Minneapolis, ocasionó incidentes acompañados de saqueos e incendios provocados en esta ciudad del norte del país.

Disturbios en diferentes ciudades

En la noche del sábado la violencia también ganó las calles en Nueva York, Filadelfia, Dallas, Las Vegas, Seattle, Des Moines, Memphis, Los Ángeles, Atlanta, Miami, Portland, Chicago, e incluso la capital Washington. Los gobernadores de los estados involucrados convocaron a la Guardia Nacional y, en algunos, decretaron un toque de queda.

Rutas fueron cortadas, autos y comercios incendiados, mientras las fuerzas del orden, desplegadas en gran número, respondieron con gas lacrimógeno y en algunos casos con balas de goma.

Unos 5.000 soldados de la Guardia Nacional fueron desplegados en 15 estados y en Washington, y otros 2.000 estaban listos para intervenir de ser necesario, informó el domingo este cuerpo.

