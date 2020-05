View this post on Instagram

Hace apenas una hora y media me hicieron un portonazo en la shell de Bellavista con Santamaría (providencia). 6 sujetos con armas de fuego y armas blancas, me bajaron y robaron el auto y todo lo que tenía encima de valor. Al bombero lo encañonaron y le robaron todo el efectivo que tenía en la caja. Espero que estos delincuentes paguen por estos delitos que se están llevando a cabo cada vez más y con más violencia. Esta foto es de mi auto y esa es la patente. Si la ve, DENUNCIE PORFAVOR!!!! Más allá de lo material, es que esto no le pase a nadie más, porque es realmente terrible sentir que puedes perder la vida en tan solo un segundo. La Patente es : JWTH49 Cuídense y estén siempre atentos a lo qué pasa a tu alrededor. Lo material se recupera, la vida no.