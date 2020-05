¿Qué pasó?

Hace algunas semanas se hizo viral Luciano Chierichetti, un joven tiktoker argentino que fue furor en la red social por su parecido con el actor Brad Pitt, lo que lo ha llevado a tener más de 17 mil seguidores y gran popularidad.

Su fama dio paso para que, entre bromas, apariencia la Jennifer Aniston argentina, una mujer que utilizó herramientas digitales para quedar igual a la actriz y ex del actor. "Todo el mundo me dice que me parezco a Jennifer y ahora que tengo a mi Brad Pitt en la argentina quiero conocerlo", dice la mujer tras el perfil @larusachorny.

Sin embargo, ella misma se encargó de demostrar el truco que logró con el uso de la aplicación Impressions, que la hizo quedar igualita a la actriz. "Me encantó, explotó mi Tik Tok, pero es una aplicación, el pelo es mío, pero los ojos y esta cara no", dijo.

La mujer además realizó videos demostrado cómo la aplicación logró cambiar su rostro, mostrando además cuál es su cara real. "Cuando expira la aplicación y se acaba el encanto", escribió.

