¿Qué pasó?

La cantante y actriz mexicana, Yuri, casada por estos días con el músico nacional, Rodrigo Espinoza, en medio de la pandemia de coronavirus realizó un repaso a su carrera y también reveló una historia de amor con un afamado artista.

Fue en medio de una entrevista brindada al programa "Break de las 7" de Univisión, donde la estrella azteca contó detalles de la relación que tuvo con el cantante puertorriqueño Chayanne, durante su etapa juvenil.

¿Qué dijo Yuri?

La cantante confesó cómo fue esa relación al señalar que “cuando éramos 'chamaquitos' me encantaba y fuimos enamorados”.

“Él estaba en la banda 'Los Chicos' y le conocí en una gira, ahí nos hicimos el ojito, a mí me gustaba mucho, yo estaba joven, tendría 19 años. Cuando iba a México nos veíamos en casa de una tía”, relató.

"Nunca fue mi novio, fuimos enamorados"

Así vivieron una relación, pero que no llegó a extenderse por la distancia y sus ya exitosas carreras, aseveró la artista.

“Eso no se concretó porque él vivía en Puerto Rico. Nunca fue mi novio, fuimos enamorados”, señaló Yuri.

Años más tarde, volvieron a trabajar juntos en la telenovela "Volver a Empezar", donde protagonizaron un romance en pantalla.

"Cuando hicimos 'Volver a Empezar' ya no hubo una relación de amigos más así, porque obviamente ya estaba casado y yo respeté. Pero me hubiera encantado, ¿por qué no decirlo?", sentenció Yuri entre risas.