¿Qué pasó?

La cantante Billie Eilish publicó nuevo material audiovisual durante su cuarentena, esta vez, un cortometraje titulado "Not my responsability" (No es mi responsabilidad) donde se quita la ropa y muestra su cuerpo para darle una lección a quienes la critican por su aspecto físico.

El video de casi cuatro minutos era parte del material que la cantante de 18 años mostraba en sus shows de la gira "Where Do We Go?" con la que alcanzó a dar solo tres presentaciones antes que debiera suspenderse por la pandemia del coronavirus.

Potente mensaje

El clip muestra a la intérprete quitándose la ropa en respuesta a los comentarios sobre su cuerpo y a la intención de sexualizarla desde que era aún una adolescente. Las imágenes van acompañadas de una narración de la cantante: "¿Te provocan mis hombros? ¿Y mi pecho? ¿Soy yo mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo con el que nací, ¿No es el que querías?".

Finalmente agrega que "si llevo lo que me es cómodo, no soy una mujer, si me quito las capas, soy una puta, y aunque nunca has visto mi cuerpo, tú lo juzgas, y me juzgas a mí por él".