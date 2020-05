¿Qué pasó?

La figura de Luis Miguel llama la atención donde quiera que aparezca y, esta vez, el "Sol de México" hizo su debut en TikTok, a pesar de que no cuenta con una perfil en esa red social. Resulta que en último día un video donde aparece el cantante comenzó a viralizarse en la red social que se ha tomado los días de cuarentena por el coronavirus.

En el registro aparece el intérprete de "Culpable o no" junto a dos amigos cantando el tema "Nada es igual", mientras se le ve sonriente y feliz en lo que parece ser un restaurante. Las personas que lo acompañan son el torero Enrique y el hombre del medio es José María Cano de Mecano.

El video fue subido en una cuenta fanática del artista azteca por lo que no se sabe cuándo y en qué contexto fue grabado. Sin embargo, el registro cautivó a sus seguidores al verlo en una faceta más íntima a pesar de que siempre mantiene en reserva su vida personal.

Reacciones en redes sociales

Además, varios han utilizado el audio del video para realizar sus propias versiones en TikTok, con reacciones como "yo todo ebrio recordando a mi ex" o "llamada de un ex a las 3 am".

