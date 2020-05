View this post on Instagram

Hola MUAS! Aquí les compartimos parte del proceso de transformación de nuestro personaje de otro planeta 🪐 Nuestro objetivo es mostrarles que no hay límites a la hora de crear. Lo importante es atreverse! Lxs invitamos a ponerse creativxs y experimentar a través de la magia del maquillaje. Porque ahora todxs nos podemos maquillar! MUA! MUA! MUA! #makeup #MUA #tutorialmaquillaje #fashion #moda #maquillaje #belleza #beauty #beautytips #makeupartist #diy #makeuplover #cosmetics #makeupaddict #tipsdebelleza